Kelly Kalm kuulus EM-il suurde gruppi, kus jagati medalid

Eestlastest õnnestus parim koht välja sõita Kelly Kalmul, kes lõpetas 100,5 km pikkuse U23 vanuseklassi sõidu 23. kohaga. Mitmekordne Eesti meister kuulus 55-liikmelisse gruppi, mis heitles hõbedale ja pronksile. Kulla võitnud taanlanna Pernille Mathiesen edestas gruppi kuue sekundiga.

Naisjuunioride 60,3 km pikkusel distantsil sai Mathilde Nigul 69. koha, allajäämist võitjale kogunes 1.40. Euroopa meistriks tuli hollandlanna Lorena Wiebes.

Meesjuunioridest läks kuld Itaaliasse, suures grupifinišis võidutses Michele Gazzoli. Eestlastest kuulus peagruppi Joosep Sankmann, kes võitjaga sama aja juures sai 60. koha. Markus Pajur oli 89. (+0.47), Marten Jõeäär katkestas.

