Katjušasse kolinud tippsprinteri hooaeg algas pettumusega

Tippsprinter Marcel Kitteli üleminek Quick-Step Floorsist Katjuša-Alpecini jalgrattatiimi pole kulgenud libedalt.

Kui kahel eelmisel aastal pälvis Kittel mõlemal korral Dubai velotuuril neli etapivõitu ja sai ka kokkuvõttes esikoha, siis tänavu sai sakslane parimal päeval kolmanda koha, kirjutab Spordipartner.ee.

Näha oli, et Kitteli koostöö teda lahtivedava rongiga, kuhu kuuluvad näiteks Marco Haller ja Rick Zabel, jättis soovida.

"Kõik olid pettunud, et meil ei õnnestunud head tulemust teha," ütles Kittel Elia Viviani (Quick-Step Floors) võiduga lõppenud tuuri järel. "See oli meile hea õppetund, et koos meeskonnaga kasvada."