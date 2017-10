Katjuša eest viimast võistlust tegev Taaramäe lõpetas peagrupis

Oma viimast võistlust Katjuša-Alpecini rattatiimi särgis sõitev Rein Taaramäe teenis Hiinas peetaval World Touri kategooria Guangxi velotuuri kolmandal etapil võitjaga sama aja juures 71. koha.

Suurepärases hoos on Hiinas kolumblane Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), kes on võitnud mõlemad senised etapid ja oli finišispurdist konkurentidest üle ka täna, kirjutab ERR Sport.

Teiseks tuli sakslane Max Walscheid (Sunweb) ja kolmandaks taanlane Magnus Cort Nielsen (ORICA-Scott).

Kokkuvõttes on Gaviria edu šveitslase Silvan Dillieri (BMC) ees 13 sekundit. Taaramäe on üldarvestuses 58. (+0.30).