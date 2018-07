Kas tänavune Tour de France'i võitja otsustatakse tagatubades?

Saab olema huvitav näha, kas Sky meeskond laseb Tour de France'i liidril Geraint Thomasel ja talle rohkem kui pooleteise minutiga kaotaval tiitlikaitsjal Chris Froome'i naturaalselt üksteise vastu sõita või otsustatakse pingerinda tagatubades.

Kui mõned päevad pärast kollase särgi saamist rääkis Thomas, et Froome on Sky liider ja et just talle tuleks panustada kokkuvõttes, siis pärast eilset etappi oli Walesi ratturi jutt pisut muutunud, kirjutab Spordipartner.ee.

"Iga päev on erinev ja teeme iga etapi kohta eraldi plaani," lausus Thomas. "Kõige tähtsam on võit ning kindlasti ei hakka me üksteise vastu võistlema, mille tagajärjel võib näiteks Tom Dumoulin esikoha saada. Siis näeksime eriti rumalad välja."