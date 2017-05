Kas tahtlik otsasõit? Kolmekordne Tour de France´i võitja sai treeningul autolt löögi

Lõuna-Prantsusmaal treeningul viibides sai ta autolt löögi, mis sündmuskohalt põgenes. Auto järgnes talle munakiviteele ning mõni aeg hiljem toimus otsasõit. "Õnneks on minuga kõik korras. Ratas totaalselt puru. Juht põgenes sündmuskohalt," kirjutas Froome twitteris.

Pilt reedab, et ratas on tõesti konstruktoriks rammitud. Sky meeskonna esinumbril läks õnneks, et tema endaga midagi hullu ei juhtunud.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo— Chris Froome (@chrisfroome) May 9, 2017