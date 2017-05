Kas Taaramäe pääseb Tour de France´ile?

Giro d’Italial pidi Katjuša-Alpecin meeskonna ridades kaasa lööma ka Rein Taaramäe, kuid viimasel hetkel arvati ta nimekirjast välja.

Enne Romandia velotuuri viimast etappi kurtis Taaramäe, et jõudu pole. „Enesetunne on endiselt kehv nagu viimased kümme kuud,” kirjutas ta Facebookis. „Vereproovid on korras ja punane veri tundub isegi väga hea olevat. Kuid kui võistlustempo peale pannakse, siis pole enda taset kusagil. Jõu asemel karjub jalges ainult valu.”

Ajal, kui tiimikaaslased valmistuvad Itaalia mägesid vallutama, teeb Taaramäe trenni. „Harjutan normaalselt, kuid võistluspaus venib pikaks,” rääkis ta.

Taaramäe ei oska täpselt öelda, mis ta tervisega toimub ja kuhu kadus jõud. „Mingi aimdus mul on, miks ma sõita ei jõua, aga see on ainult aimdus,” tõdes ta. „Oli siin väike probleem, mis pole ilmselt välja ravitud.”

Käega lüüa Taaramäe ei kavatse, vaid on äärmiselt motiveeritud ning loodab, et mõne aja pärast on tervis korras ja jõud tagasi. „Eks seda ole näha, kuid mingi võimalus on, et saan Tour de France’i sõita,” kuulutas Taaramäe.

Mai lõpus kontrollib Taaramäe vormi mõnel velotuuril ja kui kõik sujub, läheb sõitma Dauphiné mitmepäevasõitu, kus Tourile tavapärast viimast lihvi antakse. „Kui liigun hästi, siis võib juhtuda, et Katjuša annab mulle võimaluse aasta tähtsamal tuuril kaasa lüüa. Mis oleks mõistagi tore,” lõpetas Taaramäe jutuajamise optimistlikus toonis.