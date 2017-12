Kas Šmigun-Vähi juhtum vol 2? Rattamaailma staari Froome'i proovis tuvastati halb analüütiline leid

Viimastel aastatel jalgrattamaailma suurimaks staariks olnud Chris Froome on sattunud dopinguküttide pihtide vahele. Sel aastal nii Tour de France'i kui ka Vuelta võitnud briti dopinguproovist tuvastati dopinguküttide sõnul halb analüütiline leid. Eestlastele on asi tuttav, kuna sama informatsiooniga tuldi avalikkuse ette ka Kristina Šmigun-Vähi puhul. Seda tehti juba 2014. aastal ning lahendust olukorrale ei ole siiani.

Froome andis kõnealuse proovi 7. septembril Vuelta 18. etapi järel. Seni avaldatud informatsiooni põhjal on Froome kasutanud astmaravimit salbutamooli. Kehast avastatud aine kogus oli lubatust kaks korda suurem. Salbutamool löögastab hingamisteede lihaseid ning aitab avada hingamisteid.

Praeguseks on avatud nii Froome'i A- kui ka B-proov. Mõlemas tuvastati eelpool nimetatud aine kasutamise jälgi. Ka Froome on tunnistanud, et kasutas salbutamooli, kuna tema astma läks võistluse käigus hullemaks. Vastava soovituse oli andnud ka tiimi arst.

“Minu astma läks Vuelta käigus halvemaks. Jälgisin meeskonna arsti soovitusi. Olen valmis jagama kogu informatsiooni, mida Rahvusvaheline Jalgrattaliit minu käest saada soovib,“ sõnas Froome tehtud avalduses.

32-aastane Froome on võitnud Tour de France'i neljal korral (2013, 2015, 2016, 2017) ning korra Vuelta (2017).