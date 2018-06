Kas rattasporti tabab Tour de France´i eel suur raputus?

Sky profitiimi endine arst Richard Freeman avaldab Tour de France´i eel raamatu pealkirjaga "Where Medicine and Sport Collide" ehk eesti keeles "Kus meditsiin ja sport vastuoluliselt põrkuvad".

Kirjastaja nimetab juba ette raamatut erakordseks. See annab ülevaate meditsiinilistest põhimõtetest, mis on viinud Sky meeskonna ratturid edule.

Freeman peab olema paljastustega muidugi ettevaatlik, kui paljastusi raamatus üldse on. Briti parlamendi juurde on loodud spetsiaalne komisjon, mis tegeleb Sky meeskonna dopinguküsimustega, mis kerkisid esile pärast Bradley Wigginsi meditsiiniliste erilubade juhtumite avalikuks tulemist.

Ka Freemani endaga on õhus arusaamatuid momente. 2014. aastal varastati just temalt Kreekas viibides fail, mis sisaldas mitme aasta jagu meditsiinilist teavet Sky meeskonna kohta. Komisjoni ees aru andes ütles Freeman, et teda Kreekas rööviti.