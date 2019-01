Kas ikkagi valetas? Team Sky endine doktor astub meditsiinilise tribunali ette

Häkkerite poolt lekitatud andmete põhjal ilmnes 2017. aastal, et Team Sky'le saadeti kuus aastat varem vahetult enne Criterium du Dauphine'd (toim. - Tour de France'i eelne peaproov) kahtlane pakike, mis sisaldas medikamente.

Tänaseks on selgunud, et pakk saadeti profitiimile firmast Fit4Sport ja see sisaldas 30 kotikest testogeli, mis on sportlastele keelatud aine testosteroon.

Tiimi arstina vastutas kõikide meditsiiniliste tellimuste eest doktor Richard Freeman. Ta oli samal ajal ka Briti jalgrattakoondise arst. Info ilmsiks tulekul algatas riiklik antidopingu agentuur (UKAD) juurdluse, mille käigus küsitleti mõistagi ka Freemani. Ta eitas tellimuse tegemist ning pakk pidi Sky meeskonna juurde sattuma inimliku eksituse läbi.

Tollane Briti jalgrattakoondiste peaarst doktor Steve Peters kinnitas, et Freeman oli talle 2011. aastal rääkinud sama juttu, et tema sarnase sisuga pakki pole tellinud. "Ütlesin Freemanile, et ta võtaks paki saatnud firmaga ühendust ja nõuaks kirjalikku dokumenti, et tegemist oli eksitusega," rääkis Peters 2017. aastal väljaandele Sunday Times.

Kuid Freemanil polnud juurdluse käigus ühtegi dokumenti ette näidata, sest 2014. aastal tema sülearvuti varastati. Seal olevat kogu dokumentatsioon olemas olnud. Küsimused jäid õhku rippuma. Kas arstide jutt ikka vastab tõele?

Nüüd võetakse doktor Richard Freeman uuesti letti. Meditsiiniline tribunal soovib 6. veebruaril algavate istungitega tõe teada saada. Freemanile esitatakse väga tõsiseid küsimusi ja etteheiteid, kuni selleni välja, et kas ta on UKAD-ile varasemalt andnud valeütlusi.

2017. aastal, pärast juhtumi ilmsiks tulekut, pani Freeman ameti maha nii Sky meeskonna kui Briti koondiste juures.