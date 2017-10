KARM VIDEO | Belgia rattaäss kukkus mainekal võidusõidul üle rajapiirde kuristikku

22-aastane rattur toimetati võistluse arstide poolt kiiresti haiglasse. De Plus'i tööandja Quick Step teatas veidike hiljem, et belglane pääses tõsisemate vigastusteta.

Võidurõõmu sai võistluse lõpus maitsta Tanel Kangerti endine klubikaaslane Vincenzo Nibali. Esikolmikusse mahtusid veel Julian Alaphilippe ning Gianni Moscon.

We just talked with @LaurensDePlus, who fortunately has no serious injuries after that earlier crash and is on his way to the hospital.