KARM REAALSUS | Kahekordne trekisõidu olümpiavõitja omal jalal enam käia ei saa

2012. aasta Londoni ja 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiavõitja on alaseljast allapoole halvatud ning edaspidi on ta sunnitud liikuma ratastoolis. 27-aastane Vogel on valitsev trekisprindi olümpiakuld ning kahe viimase aasta trekisprindi maailmameister.

Halvatuse põhjuseks 26. juunil Cottbusi velotrekil üle elatud karm kukkumine. Kiirendusharjutust teinud Vogel põrkas täiskiirusel kokku ratturiga, kes hakkas trekiovaalilt maha tulema.

Sakslanna elas karmi õnnetuse üle ka 2009. aasta mais kui maanteetreeningu ajal sõitis talle otsa auto. Keerulises seisus olnud Vogel viidi mitmeks päevaks kunstlikku koomasse. Aga ta tuli sellest õnnetusest välja ja võitis kolm aastat hiljem olümpiakulla võistkondlikus sprindis. Aastatel 2012-2018 tuli ta erinevatel kiirusaladel 11-kordseks maailmameistriks.