Karl Patrick Lauk tegi Astana särgis debüüdi

Lauk alustas neli päeva vältavat Arctic Race velotuuri Norras, saades 156 km pikkusel etapil 91. koha. Ta finišeeris paarikümnemehelises grupis, mis kaotas esimestele ligemale viie ja poole minutiga. Samasse gruppi kuulus ka Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin), kes ületas lõpujoone 94ndana.

Etapi võitis ja tõusis velotuuri liidriks BMC Racing meeskonna belglane Dylan Teuns.

Back to the roots in Andørja! 🇳🇴 #ArcticRace pic.twitter.com/qdY1r8GRco

The peloton is chasing, still 4'09'' for the breakaway with 67 km to go #ArcticRace pic.twitter.com/pZazqBaTm7— ArcticRaceofNorway (@ArcticRaceofN) August 10, 2017