Karl Patrick Lauk teenis hooaja kümnenda võidu

Issoire kriteeriumi on Lauk võitnud ka kahel eelmisel aastal, samuti on antud võidusõidu varasemalt kahel korral võitnud nii Martin Laas kui Mihkel Räim.

Teise ja kolmanda koha napsasid samuti Laugu klubikaaslased Pierre Almeida ja Thomas Chassagne.

„Minu jaoks oli tegemist juba pisut sentimentaalse võidusõiduga. Julgen väita, et tegemist on kõige siledama võidusõiduga Prantsusmaal, mis on sobilik ka eestlastest välejalgadele. Selle tõestuseks on fakt, et antud võidusõidu on viimasel seitsmel aastal võitnud just eestlased. Sõit oli väga kiire, keskmine kiirus oli pea 50km/h. Kui võrrelda antud võitu eelmiste aastate omaga, siis tänavune oli kindlasti kõige raskem. Sõitsime tiimiga terve võidusõidu täie auruga, tegime palju rünnakuid ja lõppkokkuvõttes saavutasime selle, mille eesmärgiks olime seadnud,“ võttis Lauk võidusõidu kokku.

Ratturi selle hooaja viimased võidusõidud leiavad aset Belgias.