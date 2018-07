Karl Patrick Lauk sõlmis stažöörilepingu Tour de France´il sõitva klubiga

Eesti grupisõidumeistrivõistluste tänavune pronksimees Karl Patrick Lauk sõlmis stažöörilepingu Prantsusmaa profiklubiga Fortuneo-Samsic.

Tegemist on prokontinentaal taseme meeskonnaga, kes lööb kaasa ka Tour de France´il. Tiimi liidriks Warren Barguil, kes mullu saavutas Touril kaks etapivõitu, oli mägedekuningas ja teenis üldarvestuses 10. koha.

"Tiim ise tundis minu vastu huvi. Mõtlesin, et miks mitte," kommenteeris Lauk. "Agendil oli taaskord juttu ka Astanaga, aga nemad andsid mõista, et tulevaks aastaks sõitjalepingu saamine on üsna vähe tõenäoline. Kohti lihtsalt pole. Mind pelgalt stažeerimine ei huvita, soov on tulevaks aastaks profileping teenida," lisas Lauk, kes mullu Astanas stažöörina juba sõitis.

21aastane Lauk on kolm hooaega sõitnud Prantsusmaal eliitamatöörklubis Team Pro Immo Nicolas Roux. Kolme hooajaga on saarlasel võite kogunenud 24, mis on silmatorkavalt hea number.

Debüüdi Fortuneo-Samsic profitiimi eest teeb Lauk augusti teises pooles.