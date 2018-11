Karl Patrick Lauk sihib suuri võite

Eesti viimaste aastate parim amatöörrattur, Prantsusmaal kolme hooajaga üle 25 võidu teeninud Karl Patrick Lauk hakkab tuleval aastal sõitma Groupama-FDJ Continentali profimeeskonnas.

Tiim on uus, loodud samanimelise World Touri meeskonna kõrvale. Sõitjad on eranditult noored mehed, kellele on loodud kriipsu pealt võrdsed tingimused. Kõigil on aastane leping, võrdne palk ning tipptasemel varustus. Ole vaid mees ja näita sisu. „Kui võtta aluseks samasuguse tasemega klubid, siis makstakse meile maailma parimat palka,” toob Lauk näite klubi finantsilistest võimetest.