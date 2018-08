Karl Patrick Lauk oli kohtunike peale tige: null tegutsemist, häbi!

Võitis Styliano Farantakis (Sojasun Espoir), kolmas oli Simon Guglielmi (C.R.4 Chemins/Roanne).

Lauk tulemusega rahule ei jäänud, sest ratturi sõnul blokeeris hilisem võitja teda finišis ning muutis korduvalt trajektoori. Laugu koduklubi andis sisse ka protesti, kuid kohtunikud seda ei rahuldanud.

Eesti rattur oli kohtunike peale püha viha täis: "Žürii jäi litsentsi väärivast tasemest kaugele. Häbi! Null tegutsemist, vastutuse võtmisest eemalduti võimalikult kaugele," põrutas Lauk sotsiaalmeedias.

Jury of today are far from worthy of their licence. Shame ! Zero actions, only ran from their duties. #CDFDN1 #Cherves— Karl Patrick Lauk (@pattuuuu) August 9, 2018