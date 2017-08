Karl Patrick Lauk: Astana huvis oli kindlasti "süüdi" Tanel Kangert

Teist põlve võidusõitja Karl Patrick Lauk pääses Kasahstani jalgratta Pro Touri meeskonna Astana juurde stažööriks. Tiivad kandsid kohe väga kõrgele, kahtlemata kõva sõna. See on sama tase, kui mõni korvpallur saaks end proovile panna Euroliiga klubi või jalgpallur Meistrite liiga klubi juures.

20-aastane Lauk, kes võidusõitude käigus tagasihoidlikkusega just ei hiilga, on väljaspool võitlusareeni oluliselt malbem. Kätega mõttetult vastu rinda ei tao. Ta annab endale aru, et ta pole maailmameister ja esialgu tuleb proffide hulgas läbilöögiks koguda kapitali teiste abiga.

"Eks Astana huvis oli selgelt mängus Tanel Kangerti sõna," on Lauk vanemale kolleegile tänulik. "Kui aus olla, siis juttu oli meil sel teemal pisut ka mullu, nii et päris tundmatu tüüp ma klubi juhtidele polnud."

Konkreetseks läks suhtlus umbes kuu aega tagasi. Lauk oli päev otsa koos sõpradega Abruka ja Vahase saarel matkanud, jättes kõik elektroonilised vidinad koju. Õhtul tagasi jõudes vaatas igaks juhuks meilboksi üle ning seal see laiutas. "Endalegi üllatus, rääkimata siis lähimatest sõpradest, kes kohapeal asjast kuulsid. Sealt edasi hakkas juba paberimajandus, tiim oli valiku teinud."

Lauk on aasta lõpuni stažööri seisus. Mis edasi saab, on raske öelda. Kui tiim lepingut pakub, siis uusprofi puhul peab see olema 2-aastane leping. Saarlane mõistagi loodab, et nii läheb. Astana tiimiga on võimalik kohe pääseda kõrgseltskonda. Eile kohtus Lauk Astana spordidirektori Dmitri Fofonoviga, kes elab Prantsusmaal Clermont-Ferrandi linnas, Laugu pesitsuspaigast mõne kilomeetri kaugusel. Esimene silmast silma jutuajamine möödus tehnilisi detaile arutades.

"Eks Astana varustus peab kuidagi minuni jõudma ja ratta mõõdud tuleb paika saada. Lisaks peab algset võistluskalendrit pisut täpsustama, sest seal on küsitavusi," sõnas Lauk, kes lendab täna Euroopa meistrivõistluste paika Taani Herningisse. Laupäeval osaleb ta U23 EM-i grupisõidus.

Lauk tahab siinkohal tänada oma kauaaegset toetajat AS Jetoili, kes aitas tal juunioride klassi aastad majanduslikult üle elada. "Nad toetasid mind kolme hooaja vältel, sain käia kevadlaagrites ja muretseda vajalikku varustust. See oli väga suur tugi, tänu millele olen lõpuks jõudnud Pro Touri meeskonna vaatevälja. Oleks vaid selliseid noorte ja tahtmist täis sportlaste toetajaid rohkem."

Astana esindamise kõrval võistleb Lauk sel hooajal jätkuvalt ka Prantsusmaa amatöörklubi Pro Immo Nicolas Roux eest. Võistluskalender üritatakse kahe klubi vahel võimalikult sobivaks timmida, et maailma tippu pürgiv eestlane endale koormustega liiga ei teeks.