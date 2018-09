Kangerti uus klubi palkas tugeva mägedemehe ja temposõitja

25-aastane sportlane on seni kuulunud kontinentaalklubide koosseisu, tänavu esindab ta Colombia tiimi Medellin, kirjutab Spordipartner.ee.

2015. aastal temposõidus Ecuadori meistriks kroonitud ja grupisõidus pronksi pälvinud Caicedo käesolev hooaeg on olnud väga edukas. Profisõitudel pole küll võite tulnud, kuid mitmed poodiumikohad annavad tõestust, et tegemist on tugeva tegijaga.

Caicedo saavutas Astuuria velotuuril kokkuvõttes teise koha, tuli järgnenud nädalal Madridi mitmepäevasõidul kolmandaks ja võitis seejärel Colombia velotuuri.