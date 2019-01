Kangerti tiimikaaslased löövad laineid Austraalias

Seni on tiim teinud puhta töö ehk võitnud mõlemad etapid.

Avapäeval triumfeeris grupifinišis britt Daniel McLay, kellele järgnesid Kristoffer Halvorsen (Team Sky) ja Wouter Wippert (EvoPro Racing).

Tuuri teisel etapil oli mäkke finišis kõige kõvem mees kanadalane Michael Woods. Tema seljataha jäid Richie Porte (Trek-Segafredo) ning Kenny Elissonde (Team Sky).

Kokkuvõttes on liidrikohal Woods, kelle edu Porte'i ees on neli sekundit. Velotuur lõpeb pühapäeval.