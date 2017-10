Kangerti kodutiim nõuab vistkonnast lahkunud staarilt kahjutasu

Fabio Aru. Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Eesti tippratturi Tanel Kangerti koduklubi Astana juht Aleksandr Vinokurov kinnitas, et kavatseb tiimi staarsõitjalt Fabio Arult sisse nõuda kahjutasu selle eest, et too viimasel hetkel UAE Team Emiratesiga lepingu sõlmis ning praegusele tööandjale sellest teada ei andnud.