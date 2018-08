Kangerti koduklubi jäi ilma veel ühest taanlasest

"See on vaieldamatult suureks plussiks omada Jesper Hansenit, kui osaleme nädalapikkustel või pikematel tuuridel. Oleme suutelised püüdma mitte ainult etapi-, vaid ka üldvõitu. Hansen on meile tõeliseks tugevduseks ning olen kindel, et ta kohaneb uue keskkonnaga," lausus Cofidise mänedžer Cedric Vasseur, vahendas Spordipartner.

Hansen on teine taanlane, kes Astanast lahkub, varem on teatatud Michael Valgreni siirdumisest Dimension Datasse.

