Kangerti ja Taaramäe kõrval pääseb ilmselt MM-koondisse Norman Vahtra

Kui Kangert (Astana) osaleb nii eraldistardi- kui grupisõidus, siis Taaramäe (Direct Energie) võistleb vaid grupisõidus. Eesti kolmas osaleja on hetkel veel lahtine, aga ühe variandina on koondise treenerid välja pakkunud Norman Vahtra nime, kes osaleks samuti ühisstardist võistlusel.

Vahtra osaleb MMil ka MU23 vanuseklassi eraldistardis.

Juunioride vanuseklassis osalevad grupisõidus Henri Treimuth (Viljandi Rattaklubi) ja Artjom Mirzojev (CFC Spordiklubi) ning eraldistardis Mirzojev ja Gleb Karpenko (Kalevi Jalgrattakool).

Koondise treeneri Jaan Kirsipuu ja Rene Mandri sõnul on eraldistardis eesmärgiks Kangerti jõudmine kaheksa parema sekka. Ühisstardi puhul võiks oodata Taaramäe ja Kangerti jõudmist esikümnesse, sest rada on mõlemale ratturile sobiv. Vahtra eesmärgiks on sõita üle EM-il saavutatud 17. koht.

Eesti naisi otsustati sel aastal MM-ile mitte lähetada, kuna rada on väga järskude tõusudega ja eeldab tugevate eeldustega mäesõitjaid.