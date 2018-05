Kangerti endine tiimikaaslane tunnistas, et teeskles dopinguaine saamiseks vigastust

Endine profirattur, kolm viimast hooaega Astanas sõitnud Lieuwe Westra tunnistas oma järgmisel nädalal ilmavalgust nägevas autobiograafias, et teeskles karjääri jooksul vigastust saamaks Rahvusvaheliselt Jalgratta Liidult eriluba keelatud ainete nimekirja kuuluva kortisooni kasutamiseks.

35-aastane hollandlane teeskles ravimi saamiseks põlvevalu, mille raviks kulus aastaid, vahendab portaal Marathon100.com.

"Võtsin kortisooni, et sõita kiiremini, võita auhindu ja teenida tunnustust. Esimesel profiaastal sai mulle selgeks, et ainult raskete treeningutega auhindu ei võida. Kui tahad ühineda suurte poistega, pead kõndima piiri peal. Pärast kortisooni süstimist ei tunne rattur valu ja eufooria võtab keha üle võimust," meenutab Westra. "Arvan, et meeskondade juhtkonnad ei tahtnud toimuvast eriti teada. Loomulikult oldi asjaga kursis, kuid avalikult sellest ei räägitud. Pidime hästi sõitma ja seni, kuni meid vahele ei võetud, see tiimidele huvi ei pakkunud. Arvan, et ma ei teinud midagi valesti, sest peaaegu kõik minu põlvkonna ratturid kasutasid sellist metoodikat tipphetkedel."

Astana meeskond saatis aga pressiteate, kus kinnitab, et nemad polnud Westra mahhinatsioonidega seotud. Kasahstani klubi juhid kaaluvad koguni rahalise nõude esitamist.