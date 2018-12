Kangerti endine tiimikaaslane on sunnitud 26aastaselt tippspordist loobuma

Tänavu septembris ilmnesid 26aastasel ratturil treeninglaagris ootamatult terviseprobleemid, mis andsid alust arvata, et südamega pole kõik korras. Astana suunas Kozhatayevi põhjalikele uuringutele, mille tulemusena selguski, et tippsport on noore mehe jaoks edaspidi terviserisk.

Arstid soovitusel tuleb sportlaskarjäär pooleli jätta.

Kozhatayev esindas Astanad kahel suurtuuril - 2016. aasta Giro d´Italial ja 2017. aasta Tour de France´il. Girol oli tema tiimikaaslaseks ka Tanel Kangert.