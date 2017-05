Kangerti algus Girol on olnud paljulubav

Pärast esimest mängist etappi Giro d´Italial hoiab Tanel Kangert üldises paremustabelis 18. kohta. Kaotust liidrile 54 sekundit. On see hea või kesine algus? Mida loota velotuuri edenedes?

Alustaks sellest, et viiendat korda Girol võistlev Kangert on üldarvestuses Astana sõitjatest parimal positsioonil. Esimesel kõrgmägede etapil oli temast eespool küll Dario Cataldo, aga itaallane andis 29 sekundit rohkem ära 3. etapi lõpus, küljetuule lõigul. Eeldada võib, et nemad kahekesi peavad esialgu keskenduma kokkuvõtte peale.

Etna finišitõusu otsa Kangert favoriitide grupiga päris koos ei jõudnud, vahe jäi üheksa sekundit, aga see oli vaieldamatult tema tänavuse hooaja parim sõit kõrgmägedes. Märtsi algul Pariis-Nice´i kolmel mägisel etapil olid Kangerti kaotused võitjale 5.52, 10.13 ja 3.25. Romandia velotuuril aprilli lõpus sai ta esimesel mägietapil üle finišijoone juhtgrupiga koos, kuid gruppi kuulus pea 60 meest, mis näitab, et suuremat sorti "verevalamist" tõusul ei toimunud. Teisel mägisel etapil kogunes favoriitide grupile kaotust pea minut.

Ka Etnal olnuks Kangerti kaotus favoriitidele kindlasti suurem kui üheksa sekundit, kui ässade vahel läinuks sõjaks. Tõusul puhus tugev vastutuul, mis võttis katsetamise isu ära. Vaid Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) korra kiirendas, aga sedagi rohkem info hankimiseks. Nibali tahtis enda sõnul näha, kes on valmis talle järgnema ehk aru saada, millises konditsioonis võiksid olla teiste tiimide liidrid.

Kangerti liikumine tõusul grupi peas kannab endas ilmselgelt positiivset signaali. Kui olnuks tapvalt raske, siis rippunuks ta grupi sabas. Tuletan meelde, et grupi suuruseks jäi lõpuks vaid 20 meest. Veel kümme päeva enne Giro algust mõtles Kangert tõsimeelselt, miks ta peab Itaalia tuurile minema. Seisund ja meeleolu lihtsalt tõid tusased mõtted pähe. Giro avamispäeval oli duhh juba teine ja ta ootas starti minekut. See näitab, et asjad liiguvad tõusujoones ning käesoleva tuuri kõige kaalukamal kolmandal nädalal võib Kangert olla tõeliselt heas hoos. Kõik üldarvestuse mehed kohe kindlasti ei lähe tuuri käigus paremaks, see on fakt. Aga esialgu ei mingit eufooriat, sest kolmanda nädalani on kõvasti minna ja igal etapil valitsevad varjatud ohud.

Ja mitte ainult kukkumised. Tehnika võib valel ajal alt vedada (Katjuša-Alpecini liider Ilnur Zakarin kaotas 2. etapil 20 sekundit, sest 7 km enne finišit purunes rattal kumm), pisikud ja külmetus hakkavad tippvormis sportlastele kergelt külge (ratturid istuvad päris tihti külmetuse kartuses õhtusöögilauas mütsid peas), lihtsalt halb päev rattasadulas jne. Ka kukkumised on mõne mehe tuurilt juba "röövinud". BMC meeskonna austraallane Rohan Dennis, Katjuša-Alpecini venelane Pavel Kotšetkov ja Ag2r-La Mondiale prantslane Alexandre Geniez leidsid end asfaldilt ning olid sunnitud tuuri varajases staadiumis pooleli jätma. Tunnisõidu eksmaailmarekordiomanik Dennis tuli starti kõrge üldkoha mõtetega, aga üks vääratus (ei pruugi olla enda vääratus) ja kogu plaan oli upakil.

Suurtuuril elatakse päev-päevalt. Kui tänane plaan ei õnnestunud, siis homme on uus võimalus. Tervelt 21 katset jutti. Kui täna oli ebaõnne, siis homme vast ei ole. Kui täna tuli võit, siis homme tasub valmis olla kõige hullemaks. Giro d`Italia kestab 28. maini ja iga hommik, vähemalt Kangerti näitel, söögilauas deja vu.