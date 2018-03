Kangert usub, et Giro tuleb vägev seiklus

Tirreno raskeima etapi lõputõusul vedas Kangert juhtgruppi sellise hooga, et mehi pudenes nagu üleküpsenud õunu sügistuultes. Liiga sai tehtud ka enda tiimi liidrile Miguel Ángel Lópezile. „Tirreno-Adriaticol oli häid päevi. Eriti rõõmustav minu enda jaoks, sest need head päevad olid kõige raskemad ja kõige pikemad päevad. Vanamehe mootor, ökonoomne,” vihjas Kangert asjaolule, et tuuri käigus tiksus vanusenumbrina ette 31 aastat. Kas tiimi liidrile Lópezile just isa eest, aga õppida on noorel Colombia mehel Astana raudmehelt kõvasti.