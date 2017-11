Kangert taastumisest: arstide arvates on mul väga hästi läinud

Kevadisest karmist kukkumisest taastuv ja uuel nädalal treeninglaagrisse sõitev Tanel Kangert osales isadepäevale pühendatud spordimuuseumi perepäeval ja rääkis, et paranemine on kulgenud edukalt.

"Olen käinud natuke arstide juures, et saada hinnangut praegusele arengule. Kiidavad väga heaks, arvestades vigastust on mul nende arvates väga hästi läinud, aga ma arvan, et saab veel paremini," lausus Kangert ERR-ile.

"Näiteks ülejärgmisel nädalal loodan Itaaliasse minna doktor Terragnoli juurde, kes mind ka peale õnnetust kokku lappis, ehk õnnestub mingit metalli siit juba välja võtta, et käsi natuke sirgemaks ja tugevamaks saaks."

Astana koosseis on päris palju muutunud, milline võiks 2018. aastal olla Tanel Kangerti roll? "Arvan, et roll saab olema sama, nagu oleks olnud sel aastal," mõtiskles Kangert. "Vastutust on kindlasti rohkem kui 2015-2016, lootused on suuremad. Arvatakse, et tulen tagasi värskemana, näljasemana ja nii peakski olema.“