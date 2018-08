Kangert: suurtuuridel olen ikka abilise rollis

"Terve selle aasta olen ma olnud üpriski kindel, et midagi oleks vaja muuta. Aasta alguses ei saanud ma end väga käima ja siis ma ei julgenud uut meeskonda ka väga otsida," tunnistas Kangert ERR-ile antud intervjuus.

"Ma väga pikalt ei otsinud, kui see variant lauale tuli. Heitsin teised peagi kõrvale ja mulle tundus see õige koht, kuhu minna. Jõudsime nendega suhteliselt kiiresti kokkuleppele ja see oli minu poolt väga oodatud."

Mis Kangerit Cannondale'i puhul paelus? "Eks eelkõige ikkagi keskkonnavahetus. Mõtlesin, et äkki saan sellest rollist natukene välja, milles ma praegu olen. Abiliseks jään ma igal juhul ja suurturniiridel olen ma samas rollis, kus siiamaani. Viimased paar aastat olen jäänud oma tasemele ja ma tunnen, et oleks vaja mingit muutust, et edasi minna."