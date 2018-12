Kõige huvitavam on mõistagi see, mis puudutab Tanel Kangertit. Milline roll talle pärast klubivahetust EF Education First – Drapac p/b Cannondale’i meeskonnas sülle potsatab ja kas talle antakse vaba voli ka suurtel velotuuridel?

Vahetult enne jõulupühi lõpetas Kangert uue tiimiga Hispaanias Gironas esimese laagri, kus oli kohal pool meeskonda. Ülejäänud mehed vihtusid ühiselt trenni teha Põhja-Ameerikas. Töö sai tehtud ja rohkemgi veel. Tiimi treener on pannud erialaste harjutustega kõva tambi peale.

„Hästi palju on erialast treeningut, isegi detsembris. Ise tahaks vahepeal muud ka teha ja eks ma natuke teengi. Muidu nüristab juba aprilliks ära,” pelgab Kangert. Ent motivatsiooni puudust ta ei karda, eesmärgid on suured ja siht silme ees.