Kangert Romandia tuuri kuninglikul etapil viiendas kümnes

Nelja kilomeetri pikkusel finišitõusul jäid esikoha eest heitlema Yates ning austraallane Richie Porte (BMC Racing). Mõlemale märgiti ajaks 4:10.03. Etapi kolmas, sakslane Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) kaotas kahele paremale 30 sekundiga.

Suurem grupp oli finišis 52 sekundit võitjast hiljem, ent Tanel Kangertit (Astana) ja Rein Taaramäed (Katjuša-Alpecin) seal polnud. Kangert kaotas 1.49 ja sai 45. koha, Taaramäe jäi alla 14.43 ning sai etapil 92. koha.

Ka kokkuvõttes tõusis Yates liidriks, Porte kaotab enne homset viimast etappi, 18 km pikkust mägist eraldistarti Lausanne´i ümbruses, 19 sekundiga. Kangert on 43. (+2.10) ja Taaramäe 79. kohal (+16.49).

