Kangert: meil on veel kaks päeva hea tulemuse saavutamiseks

Kangert tunnistas Astana meeskonna Twitteri konto vahendusel, et loodetavasti ei ole ta sel tuuril enda viimast sõna veel öelnud. Suurte mägedega etapid on selleks korraks küll läbi, kuid siiski on kaks etappi veel ees.

“Meil on veel kaks päeva aega, et püüda head tulemust,“ tõdes Kangert.

Samas tunnistas Kangert, et reedene etapp oli tema jaoks üsnagi raske katsumus. Nii postitas ta endast Instagrami kaks pilti, kus oli näha, et sõidu viimased paar tundi kurnasid teda korralikult.

"We still have two days left to fight for another good stage result." - Tanel Kangert



