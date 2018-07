Kangert: me ei võitnud palju aega, kuid ei kaotanud midagi

Astana võib eilset Tour de France'i etappi, mis viis ratturid munakivilõikudele, lugeda kordaläinuks.

Kasahstani tiimi liider Jakob Fuglsang kerkis kokkuvõttes seitsmendale (+1.33) ja Tanel Kangert 32. kohale (+6.39), kirjutab Spordipartner.ee.

"Lõpus olin juhtgrupis, et Jakobit (Fuglsang) kaitsta ning tegin kõik, mis oli minu võimuses," lausus Kangert Astana pressiteenistusele. " Samas tean, et tiimikaaslased tegid veelgi rohkem tööd päeva jooksul. Me ei võitnud (konkurentide ees) palju aega, kuid teisest küljest ei kaotanud midagi."