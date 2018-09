Kangert kustus, eraldistardi kuld Austraaliasse

Dennise minek oli uskumatult võimas. Teise koha saanud mullune MM-kuld Tom Dumoulin jäi alla ühe minuti ja 21,09 sekundiga. Kolmas oli kahekordne Euroopa meister belglane Victor Campenaerts (+1.21,62).

Neljas mees Michal Kwiatkowski kaotas Dennisele juba enam kui kahe minutiga. Trassile jäänud viie kilomeetri pikkune tõus käristas vahed väga suureks.

Kangert oli tõusu otsas ehk distantsi 36. kilomeetril 16. kohal. Sealt edasi andis ta tempos alla ning finišis tuli leppida kohaga kolmandas kümnes. Ajaline kaotus võitjale 4.45,14. Koht esikümnes jäi laias laastus pooleteise minuti kaugusele.

"Arvan, et parema võistlusgraafiku korral suutnuks täna minuti või isegi enam kiiremini sõita," selgitas Kangert Delfile. "Viimane kuu oli võistlusvaene. Lisaks ei klappinud miskit ka sõidu ajal. Pulss oli kogu aeg liiga üleval, tahaks täpsemaid numbreid näha. Sirge peal jõudsin hästi, pigem olin loodetust tagasihoidlikum tõusul. Laskumisel andsin palju sekundeid ära, aga see oli ette teada. Kokkuvõttes võib öelda, et väga vilets polnud, kannatab grupisõidu starti minna küll."