Kangert ja Taaramäe noolivad MM-il täistabamust

Meeste eliidi eraldistardiga sõidu medalid jagatakse Innsbruckis täna pärastlõunal. Stardiprotokollis on 61 nime, Kangert läheb rajale võistlejaterivi teises pooles. Suurfavoriit on valitsev maailmameister Tom Dumoulin. Peale hollandlase on kindlad medalinõudlejad ka austraallane Rohan Dennis, poolakas Michał Kwiatkowski ja hispaanlane Jonathan Castroviejo.

Grupisõidurada peetakse karmiks, tõusumeetreid on kokku 4670. Päris ekstreemse ettevõtmisega siiski tegu pole, sest näiteks 1966. aasta MM-il jagati medaleid trassil, kus tõusumeetreid oli tervelt tuhande jagu enam. Aga mis siin salata, kes sel korral tahab medalit võita, peab paganama hästi tõusudel liikuma.