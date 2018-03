Kangert ja Astana tegid Tirreno-Adriatico velotuurile tagasihoidliku alguse

Võitis BMC Racing neljasekundilise eduga Mitchelton-Scott meeskonna ees. BMC võiduaeg 22.19 ehk keskmine kiirus 57,8 km/h! Astana oli finišis 53 sekundit nõrgema ajaga.

Velotuuri liidriks tõusis itaallane Damiano Caruso.

The 53rd @TirrenAdriatico has been opened with a TTT in Lido di Camaiore:https://t.co/0IqZJTbyjD#TirrenoAdriatico#AstanaProTeam

📷@bettiniphoto pic.twitter.com/B9zi1SI032