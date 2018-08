Kangert alustas Arctic Race velotuuri 46. kohaga, võitis rattamaailma uus supermees

Värskelt EM-i grupisõidus hõbedale tulnud supertalent ei andnud mäkke finišis teistele mingit võimalust. Teise koha sai Astana rattur Sergei Tšernetski, kolmas oli Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise). Võitjaga sama aja teenisid kaheksa paremat.

Tour de France´i järel oma esimese stardi teinud Tanel Kangert ületas finišijoone 46. mehena. Kaotust kogunes 47 sekundit.

Velotuur kestab pühapäevani.

💪 The Dutch @mathieuvdpoel well managed this uphill finish to claim the stage win today in Kirkenes!#ArcticRace pic.twitter.com/FkylcaRE8t— ArcticRaceofNorway (@ArcticRaceofN) August 16, 2018