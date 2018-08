Kangert aitas tiimikaaslasel kaitsta liidrisärki, sõit kulges osaliselt merepinnast allpool

Astana meeskond kaitses etapil liidrisärki ja tegi seda edukalt. Sergei Tšernetski oli etapil kolmas ja läheb ka homsele viimasele võistluspäevale vastu liidrina. Venelase edu Markus Hölgaardi (Joker Icopal) ees on seitse sekundit.

Tänane etapp kulges osaliselt mere all! Ratturid läbisid üsna sõidu alguses Nordkappi tunneli, mis on 7 km pikk ja asub 212 meetrit merepinnast allpool.

Kaksikvõidu sai etapil Corendon-Circus meeskond. Parim oli tšehh Adam Toupalik, teisena ületas finišijoone velotuuri avaetapi võitja Mathieu Van der Poel. Kolmas oli üldliider Tšernetski.

Kangert kaotas finišis võitjale 18 sekundiga. Üldarvestuses on ta 25. kohal (+2.29).

