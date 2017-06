Kalm: sada meetrit enne lõppu oli võit kindel

Teist aastat järjest krooniti naiste grupisõidumeistriks lõpuspurdikuninganna Kelly Kalm.

„Ega ma suurt aru saanudki, mis viimastel kilomeetritel toimus,” selgitas Kalm. „Lõpusirgel vaatan – juunior paremal, juunior vasakul… Surusin gaasi põhja ja sada meetrit enne finišit oli selge, et võidan, sain käed taeva poole visata.”

Kalm polnud ainus, kes toimunut ei mõistnud. Rattasõidu asjatundjad arutasid enne viimast ringi, et kui Kalmilt eest ära ei sõideta, on võit tema, sest samaväärseid sprindijalgu teistel ei ole. Paraku ei teinud soosikud Liisi Rist ja Liisa Ehrberg piisavalt koostööd ning jäid medalitestki ilma. Hõbeda ja pronksi said kaela juunioride klassi kuuluvad Mathilde Manuela Nigul ja Merili Sirvel.