Kallaletungi ohvriks sattunud jalgrattur: olen elus ja see on juba suur asi

Profirattur Oscar Sevilla lebab Colombias Bogota haiglas. Ta taastub vigastustest, mille põhjustasid teda ootamatult rünnanud kurikaelad.

Sevilla oli tavapärasel treeningsõidul, kui umbes kilomeetri kaugusel kodust ilmusid teele kriminaalid nugade ja kurikatega.

Nad hakkasid hoiatamata ratturi kallal vägivallatsema. Sevilla kukkus, murdis randme ja tegi hoopide käigus viga roietele. Endine tippsõitja on enda sõnul õnnelik, et ta ellu jäi.

"Kui mind peksma hakati, siis anusin, et nad järele jätaks. Ütlesin, et võtku mida tahavad. Nugasid nähes kartsin kõige hullemat. Õnneks hakkasid lähedal asetsenud majades inimesed lärmi tegema ja kaua minu kallal ei vägivallatsetud. Randmes kaks luud ja kaks roiet on katki, aga minuga saab kõik korda," kirjeldas juhtunud 41-aastane hispaanlane, kes viimased üheksa aastat on elanud Colombias.

Politsei on ründajad tuvastanud ja kätte on saadud ka Sevilla treeningratas.