Kalevipoja Rattamaratoni võitis üllatusmees

Kuremaa asula tagusel viimasel kruusasel tõusul kiirendasid Saar ning Tarassov, järele suutis minna vaid Laas. Finishisirgel näitas aga teravamat spurdijalga Tarassov ning mehe elu esimene rattamaratoni võit oli saanud tõsiasjaks. “ Püsisin juhtgrupis terve trassi, Jõeäär sõitis rehvi puruks, Austa tegi korra ehmatava uperpalli. Laiuse mäe serpentiiniga tõusul vaatasin, et jaksan minna küll ja rebisin pundi tükkideks. Sealt kuni lõpuni jäi meid neli, esimesena pudenes Austa, seejärel kangestus korraks Laas ning vastumäge finishisirgele minnes polnud veel midagi kindlat. Õnneks olid täna väga head jalad ja sain oma elu esimese maratonivõidu kätte. Kirss tordil Laasi alistamine, tegemist siiski maanteel kontinentaaltiimi ratturiga. Üritan ise ka piiri taha sõitma saada, ega sealgi võib see kasuks tulla, et nii kõva mehega suutsin lahingut pidada”, sõnas õnnelik võitja finishis.

Naiste kiireim oli taaskord Greete Steinburg. “Hommikul tundus, et pole just see kõige kirkam sõidupäev, aga distantsi edenedes paranes ka enesetunne. Tänane rada oli muidugi ilma tõttu megakiire ja tolmune. Paar korda jäin grupist maha ka. Korraks muigasin endamisi, et hulk mehi tahab vist ka parima naise tiitlit saada, nii et oli paras kemplus. Laiuse mäkketõus oli õnneks taaskord serpentiinina, mida rohkem ülesmäge, seda parem mulle. Kolmest kolm Estonian Cup sarjas, mulle sobib!”.

Rohkem tavaharrastajele suunitletud Gardena maratoni tuli esimesena üle lõpujoone Marus Mikson, väga kõva finishilahingu pidasid FruitXpressi poolmaratonil maha Lauri Tamm ja Romet Pajur. Viimasele kuulub ka teist etappi järjest võitja au.

Kõige noorematele rattasõpradele oli võistluskeskuses maha märgitud eraldi rajad Põltsamaa auhindadele ja hooaja esimesed auhinnad viisid koju poistest taaskord Sebastian Suppi ja tüdrukute kindel üldliider Loore Lemloch. Juuli alguses suundub Hawaii Express Estonian Cup Raplamaale, kui ees ootab järjekorras 16. Frank Kutter Raplamaa Rattamaraton.