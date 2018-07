Kaks sprindiässa jäid Touril ajalimiidi taha

Ajalimiit sai ületatud ning kohtunikud mingit allahindlust varasemate teenete eest ei teinud. Koos Cavendishiga lõppes velotuur ka tema abimehe Mark Renshaw jaoks.

Aastate jooksul 30 Touri etappi võitnud Cavendish oli suurtes raskustes ajalimiiti jõudmisega ka esimesel mägietapil, kuid siis läks poole minutilise varuga õnneks. Teisel mägietapil jäi tal ajalimiiti jõudmisest minuti jagu puudu.

Tundub, et nii Cavendish kui ka Kittel polnud Touril kõige teravamas vormis, sest ka esimese nädala sprindifinišites nad löögile ei pääsenud. Kittel on varasemalt võitnud 14 Tour de France´i etappi.

Time limit 31:26 will probably take out Kittel, Renshaw and Cav pic.twitter.com/SNvcFiD1HD