Kaks Eesti ratturit sõlmisid lepingu USA profitiimiga

Laas esindas Team Illuminate'i juba tänavu ning sõlmis meeskonnaga uue lepingu. Seni ASPTT Nancy jalgratta amatöörmeeskonna eest sõitnud Kalf liitus Team Illuminate'ga esmakordselt.

"Oleme praegu Gironas (Hispaania - toim) valmistumas uueks hooajaks," sõnas Laas meeskonna Twitteri konto vahendusel. "Oleme mõlemad osa Illuminate'i perekonnast, mis on väga äge. Minu jaoks on tegu teise aastaga ja Steven on siin esimest hooaega."

"Olen sellise võimaluse eest väga õnnelik," lisas Kalf.

What's better than one strong, Estonian rider? You guessed it: TWO strong, Estonian riders! 😅 @Laaasu will be our sprinter also for 2019 and Steven Kalf is ready to be there for him. Welcome @stiiviK ! The fun has started! 🇪🇪🇪🇪🥔🥔💪💪#illuminatethebike #PotatoPower pic.twitter.com/1ZqY1J0mtQ