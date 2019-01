Kaks Eesti jalgratturit osaleb cyclo-crossi MM-il

Naiste U23 vanuseklassi võistlus, kus stardivad nii Mõttus kui Kukk, peetakse pühapäeval 3. veebruaril.

„Loodan lõpetada 20 parema seas. Samas, kui enesetunne on hea, siis miks mitte isegi kõrgemal kohal, aga cyclo-crossi puhul ei tea iial ette, kuidas sõit võib kulgeda,“ kommenteeris Eesti meister Mari-Liis Mõttus ootusi.

„Kuna ilmateade lubab võistluspäeval õhutemperatuuri +2 ja lörtsi, võib eeldada, et võistlus tuleb ettearvamatu. Suur pluss on see, et meie mõlemad tüdrukud on väga tugevad just tehnilistel radadel. TOP 20 oleks väga hea, kust edasi liikuda. Samas peab arvestama asjaolu, et Mari-Liisi jaoks on tegemist esimese täishooajaga cyclo-crossi radadel,“ sõnas võistkonna esindaja Jüri Savitski.