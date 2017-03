Suurbritannia spordis kestab juba pikemat aega, alates eelmise aasta septembrist arutelu ja poleemika Sir Bradley Wigginsi ümber.

Rattakuulsus sattus probleemide küüsi häkkerite grupeeringu Fancy Bears tegutsemise tulemusena. Grupeeringul õnnestus lahti muukida Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) serverid ja osa andmetest paisati avalikkuse ette. Avalikustati ka tuntud sportlaste meditsiinifaile, nende hulgas Bradley Wigginsi oma.

Sellest selgus, et viiekordne olümpiakuld ja 2012. aasta Tour de France´i võitja sai kolme suurtuuri eel UCI eriloal kasutada keelatud aineid. TUE (therapeutic use exemptions) luba antakse erandkorras vigastuse või haiguste raviks. Team Sky arst taotles Wigginsile eriluba 2011. ja 2012. aasta Tour de France´i ning 2013. aasta Giro d´Italia eel. Wigginsi selgitusel vajas ta keelatud ainet triamtsinolooni allergia (astma) raviks. Tegemist on tugevatoimelise kortikosteroidiga, mille kasutamine parandab ka sooritusvõimet.

Kui andmed said avalikuks, avaldas imestust isegi Wigginsi endine ihuarst Dr. Prentice Steffen. "Võib eeldada, et suured kogused triamtsinolooni olid vajalikud mitu nädalat kestvatel sõitudel hakkama saamiseks. Just allergia mõttes. Täna ajas tagasi vaadates ei näe see aga väga hea välja, ei tervislikust ehk sportlikust seisukohast," tõstis Steffen esile eetilise vaatenurga. Kui sa oled haige ja vajad ravi, siis sa ei tohiks keelatud ainete toel võidu sõita.

Formaalselt ei teinud Wiggins midagi valesti. UCI-s on siiani erandid võimalikud ja kui tiimi tohtri taotlus UCI ametnike poolt heaks kiidetakse, siis on kõik korrektne ja lubatud.

Allpool olevas intervjuus BBC-ile toob ajakirjanik küsimustega välja mitu päris olulist ja tähelepanuväärset tahku. Esiteks, mitmed endised tippratturid nimetavad Wigginsi poolt tarvitatud ainet selgelt sooritusvõimet parandavaks ja miks tal oli vaja TUE-d ka 2012. aasta Touri eel, kui tema tulemused olid niigi suurepärased ning ta tundus olevat laineharjal.

Wiggins selgitas BBC-le, miks ta pidi tugevatoimelist kortikosteroidi eriloal tarvitama:

Mõni aeg pärast seda, kui Wiggins oli üldsuse selgitustega justkui maga rahustanud, tuhnisid Daily Maili ajakirjanikud välja uue probleemi. Selgus, et 2011. aastal toimetas Suurbritannia Jalgratturite Liidu töötaja Wigginsile Prantsusmaale teadmata sisuga paki. See tõmbas loosse sisse Suurbritannia Antidopingu Agentuuri (UKAD), kes alustas omal algatusel juurdlust.

Esialgu ei teadnud keegi, mis pakis oli. Kui skandaal jõudis juba parlamendi tasemele meenus Sky meeskonna pealikule Sir Dave Brailsfordile, et pakis sisaldus medikament fluimucil. Aga paberil tõestust ikkagi polnud, sest väidetavalt varastati paari eest Sky meeskonna arstilt arvuti ja koos sellega läks kaduma paki sisu tõendanud dokument. Imelik on siinjuures veel see, et fluimucil on Prantsusmaal vabamüügis, miks oli seda vaja Wigginsile eraldi pakikesega teisest riigist transportida.

UKAD ja brittide parlament hoiab teemat jätkuvalt üleval. Ammendavaid vastuseid küsimustele seni pole. Vaja on dokumenteeritud tõendeid, vastasel juhul jäävad Wigginsi mainet kahjustavad kahtlused üles. Vahepeal räägiti isegi võimalusest, et Brailsford on sunnitud Team Sky juhtfiguuri kohalt taanduma. Seni pole seda juhtunud, aga kui hämamine jätkub, siis mine tea.

Pressiga Wiggins meeleldi antud küsimuses ei suhtle: