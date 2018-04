Kahju! Mihkel Räim ei pääse Giro d'Italiale, lätlane teeb suurtuuri debüüdi

Mihkel Räime klubi Israel Cycling Academy avaldas täna esimesed kolm nime, kelle meeskond tänavu Itaalia velotuuril starti paneb ning 12 nime, kes kandideerivad veel viiele vakantsele kohale.

Eestlast kummaski listis paraku pole. Küll aga teeb Giro d'Italia debüüdi Räime lätlasest klubikaaslane Krists Neilands.

23-aastane Neilands on saavutanud elus vaid ühe profivõidu, eelmise aasta Aserbaidžaani tuuri 5. etapil, kuid on viimasel ajal silma paistnud mitme agressiivse rünnakuga näiteks Tirreno-Adriatico tuuril ja Milan-San Remo klassikul.

"Krists on meie tiimi DNA: noor sõitja, kes on oma võimalustest kahe käega kinni haaranud ja märkimisväärselt arenenud," ütles tiimi tegevjuht Ran Margaliot. "Tema Giro koosseisu valimine on seetõttu väga loomulik. Kuna see on tema esimene suurtuur, ei pane me talle suuri pingeid peale. Laseme tal võistluse käigus kasvada."

Kindlad Girole pääsejad on Israel Cycling Academys veel suurtuuride veteranid Ben Hermans ja Ruben Plaza. 12 kandidaati, kelle seast võetakse kampa veel viis nime, on Edwin Avila, Guillaume Boivin, Zak Dempster, Nathan Earle, Sondre Holst Enger, Roy Goldstein, August Jensen, Guy Niv, Guy Sagiv, Kristian Sbaragli, Daniel Turek ja Dennis van Winden.

Giro d'Italia stardib 4. mail Jeruusalemmist.