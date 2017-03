Trekisõidus kaks korda olümpiavõitjaks kroonitud Joanna Rowsell Shand teatas, et loobub 28-aastaselt tippspordist.

Rowsell Shand võitis kuldmedali Londoni ja Rio olümpial, kuuludes jälitussõidus Suurbritannia koondisesse, ning aastatel 2008-2014 tuli ta viis korda maailmameistriks, kirjutab Spordipartner.ee.

Oma kodulehel kirjutas Rowsell Shand, et „tegemist on senise elu raskeima otsusega, kuid praegu on õige aeg edasi liikuda“.

„Tahan tänada Suurbritannia alaliidu suurepäraseid töötajaid. Tegemist on maailmaklassist meeskonnaga, kes näevad vaeva selle nimel, et meil oleks võistlusteks parim ettevalmistus,“ märkis Shand.