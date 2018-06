Kahekordne olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister on treeningul saadud ränga trauma tõttu kriitilises seisus

Trekisõidus kahel korral olümpiavõitjaks kroonitud ja 11 MM-tiitlit võitnud 27-aastane sakslanna Kristina Vogel on treeningul saadud ränga trauma tõttu kriitilises seisus.

Vogel sattus õnnetusse Cottbusis trenni tehes. Vogel põrkas trekirajal suurel kiirusel sõites teise ratturiga kokku ning kukkus vastu betoonseina. Sakslanna sai õnnetuse tagajärjel raskeid selgroovigastusi, kirjutab AP.

Saksamaa koondise treener Detlef Uibel sõnas uudisteagentuurile DPA, et Vogeli olukord on kriitiline. “Oleme Kristina pärast väga mures. Olukord on väga halb,“ tõdes ta.

Vogel viidi õnnetuse järel esmalt kohalikku haiglasse, kuid lennutati seejärel kiiresti Berliini.

Vogeli mänedžeri Jörg Werneri sõnul sai tema hoolealune väga tõsiselt viga ning ees ootab pikk operatsioon. Täpsemaid detaile ta ei avaldanud.

Vogel oli parasjagu treenimas reedel ja laupäeval Cottbusis toimuvaks Saksamaa GP-ks.