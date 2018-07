Kaasvõistlejat näkku löönud rattur sai võistluskeelu

"Ta sõitis mulle tagarattasse ja ma oleksin peaaegu kukkunud ning seega keesin pisut üle," selgitas Boom toona. "Ma ei taha kukkuda eriti veel siis, kui idioot midagi taolist teeb."

Hiljem 32-aastane hollandlane ja tema tööandja vabandasid. Boom oli algselt pandud tänavuse Tour de France'i reservi, kuid nüüd on tema nimi sealt maha võetud. Samuti peab ta loobuma GP Ceramist ja Prudential RideLondonist, vahendab Marathon10.

#LarsBOOM 💥 throws punches at #PrebenVanHecke, gets disqualified from the #TourofNorway

