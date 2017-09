Juubelihõngulise 20. Tartu Rattamaratoni üritustel osales ligi 8000 rattasõpra

Eilsete põhidistantsidega kulmineerunud 20. Tartu Rattamaratoni erinevatest üritustest võttis praegustel andmetel kokku osa 7998 suuremat ja väiksemat ratturit.

Maailma suuruselt kolmanda maastikurattamaratoni programm sai avalähte 17. septembril peetud ühistreeningu ja 2. Tartu Teate Rattamaratoniga, millest võtsid osa vastavalt 302 ja 99 rattasõpra.

23. septembril Tähtvere spordipargis aset leidnud lasteüritustele tuli esialgsetel andmetel 2908 last. Tasub aga mainimist, et tegu ei ole veel ametlikult kinnitatud arvuga, mis tähendab, et ohus võib olla Tartu Rattamaratoni lasteürituste absoluutne osalusrekord (2014. aastal nautis Tähtveres rattamõnusid 2921 last).

Tänavusele Tartu Rattamaratonile tõmmati joon alla eilsete põhisõitudega, mis lõppesid lätlaste suure triumfiga. Kaunil sügisilmal tuli 89, 40 ja 21 km distantside stardijoonele kokku 4689 inimest.

Kuubiku sarja arvestuses tõusis liidriks Rait Pallo, kelle puhul on tegu Kuubiku eelkäija ehk Nelikürituse sarja viiekordse võitjaga. Pallole järgnevad endine tippsuusataja Raul Olle ning Kuubiku tiitlikaitsja Allar Soo. Vahed on aga väikesed – Pallol on koos 3995 punkti, Ollel ja Sool vastavalt 3990 ning 3979. Naiste konkurentsis on nüüd esikolmikus Mare Ulp (3259), Eike Laidver (3201) ning Katrin Varik (2853). Seega on Kuubiku lõplik paremusjärjestus enne 7. oktoobril peetavat 6. Tartu Linnamaratoni väga lahtine.