Jüri Ratase jalgrattavõistlus tõi uue osalusrekordi

Pühapäeval toimus Pirita Spordikeskuse terviseradadel kolmeteistkümnes Jüri Ratase jalgrattavõistlus. Tasuta kogupereüritusel oli stardis üle 800 rattasõbra.

"Jalgrattavõistluse eesmärk on tuua igas vanuses inimesi sõprade ja perega värskesse õhku sporti tegema. Tänane võistluspäev näitas ilmekalt, et jalgrattasõit on armastatud spordiala, mis kogub üha uusi harrastajaid. See annab indu ja energiat jätkata rattavõistlusega ka edaspidi," lausus võistluse peakorraldaja Jüri Ratas.

Jüri Ratase XIII jalgrattavõistluse meestesõidu võitis ülitihedas konkurentsis Helmet Tamkõrv, edestades napilt Alges Maasikmetsa. Kolmanda koha saavutas Kristo Sepp. Naistesõidu võitis Liisi Rist, talle järgnesid Merili Sirvel ja Mairis Õispuu.

Rattavõistlus algas Sparta Spordiklubi soojendusvõimlemisega ning avatud olid ka Sportlandi rattaabi ja Jaffa joonistustelk. Õpetussõnu ja infomaterjale jagasid Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Operation Lifesaver Estonia esindajad. Ühtlasi loositi kõigi osalejate vahel välja palju sportlikke ja lõbusaid kingitusi.

Ratas tänas südamest kõiki vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kelle toel suudeti osalustasuta spordivõistlust korraldada.